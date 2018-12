Bloomberg: May odwoła głosowanie ws. umowy z UE w Izbie Gmin

Premier Wielkiej Brytanii Theresa May odwołuje głosowanie w parlamencie zaplanowane na 11 grudnia, którego przedmiotem miało być porozumienie wynegocjowane przez May z KE regulujące relacje między Wielką Brytanią a UE po brexicie - podaje nieoficjalnie Bloomberg, powołując się na osobę znającą kulisy sprawy.

Głosowanie w Izbie Gmin ma zostać przełożone na inny termin - twierdzi informator Bloomberga, który prosi o nieujawnianie jego nazwiska.

Bloomberg zaznacza, że ministrowie rządu May mogą jeszcze skłonić premier do zmiany zdania i przeprowadzenia głosowania w pierwotnym terminie. Obecnie May prowadzi rozmowy w tej sprawie z członkami swojego gabinetu.

Tymczasem BBC informuje, że o 15:30 Theresa May wygłosi oświadczenie. BBC spodziewa się, że premier poinformuje w jego trakcie o przełożeniu głosowania zaplanowanego na 11 grudnia. Po oświadczeniu May oświadczenia mają wygłosić przewodnicząca Izby Gmin, Andrea Leadsom oraz sekretarz ds. brexitu.

Jak pisze Bloomberg do zmiany decyzji ws. głosowania w Izbie Gmin miała skłonić May wizja przytłaczającej porażki. Przeciwko porozumieniu wynegocjowanemu przez May zagłosować ma nie tylko opozycja, ale również część polityków Partii Konserwatywnej.

Od 11:30 May prowadzi konsultacje z czołowymi ministrami swojego rządu. Ostateczna decyzja ma zostać przedstawiona parlamentowi popołudniu.

Przełożenie głosowania miałoby doprowadzić do dalszego zamętu w sprawie negocjacji brexitowych. W czwartek May na szczycie UE miałaby zażądać dalszych koncesji ze strony Unii, które miałyby ułatwić przyjęcie porozumienia przez Izbę Gmin.

Bloomberg przypomina, że gdyby Izba Gmin odrzuciła porozumienie, wówczas Wielka Brytania prawdopodobnie opuściłaby UE bez porozumienia (tzw. twardy brexit). To z kolei groziłoby Wielkiej Brytanii kryzysem gospodarczym

Tymczasem TSUE orzekł w poniedziałek, że Wielka Brytania może jednostronnie zatrzymać proces brexitu wycofując notyfikację o gotowości opuszczenia UE.

Formalnie Wielka Brytania ma przestać być członkiem UE 29 marca 2019 roku.

Tymczasem zarówno minister środowiska Michael Gove w porannej rozmowie z BBC4, jak i parlamentarzysta Partii Konserwatywnej Philip Lee we wpisie na Twitterze ostrzegają, że zwrócenie się do UE z prośbą o renegocjowanie porozumienia nie pomoże znaleźć politycznego rozwiązania kryzysu. Gove ostrzegł nawet, że nowe porozumienie może być gorsze niż to, wynegocjowane przez May.

Mimo to porozumieniu wynegocjowanemu przez May ma sprzeciwiać się ok. 110 parlamentarzystów jej własnego ugrupowania.

Informacje "Bloomberga" potwierdza "Daily Mail", który informuje, że trzy źródła potwierdzają, iż głosowanie zostanie przełożone.

Tymczasem rzeczniczka Komisji Europejskiej Mina Adriejewa oświadczyła, że UE nie będzie renegocjować porozumienia wynegocjowanego z Londynem.

- Mamy porozumienie na stole, które zostało przyjęte przez Radę Europejską 25 listopada - dodała.

- Jak powiedział przewodniczący (KE Jean-Claude) Juncker, porozumienie jest najlepsze i jedyne możliwe. Nie będziemy go renegocjować - nasze stanowisko od tego czasu się nie zmieniło i jeśli o nas chodzi Wielka Brytania opuści UE 29 marca 2019 roku - dodała.

Funt stracił 0,4 proc. w stosunku do dolara i 0,6 proc. od momentu pojawienia się informacji, że głosowanie może zostać przełożone.