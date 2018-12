Głosowanie nad umową brexitową najpóźniej 21 stycznia

Premier Theresa May może opóźnić głosowanie nad umową wypowiedzeniową w brytyjskim parlamencie nawet o ponad miesiąc.

O takiej możliwości poinformowało Downing Street.

W poniedziałek Theresa May niespodziewanie ogłosiła, że ratyfikacja następnego dnia w Izbie Gmin porozumienia rozwodowego z Unią jednak się nie odbędzie. W zamian premier chce jechać do Brukseli aby renegocjować umowę, której zatwierdzenie nie miało właściwie żadnych szans

Poniżej dalsza część artykułu

Downing Street potwierdziło, że Theresa May zamierza doprowadzić do głosowania nad umową brexitową najpóźniej do 21 stycznia.

Do tej pory liczy na uzyskanie ze strony Unii Europejskiej jak najwięcej korzystnych dla Wielkiej Brytanii ustępstw.