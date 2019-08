Francja sprawdza przygotowania do twardego brexitu

We Francji zatrudniono dodatkowo 700 celników, władze wprowadzą też elektroniczne deklaracje celne zmuszające firmy do zgłaszania wcześniej towarów transportowanych do granicy. — Mała albo średnia firma np. z Grenoble eksportująca do W. Brytanii będzie musiała zgłosić wszystko online. Będą kody kreskowe, numerowane palety albo towary i bez zatrzymywania się na granicy takie towary będą jechać prosto do W. Brytanii. Nie będzie kolejek na dziesiątki kilometrów — powiedział minister.