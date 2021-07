COVID-19 znów komplikuje greckie wakacje

Przed tegorocznym sezonem Grecja promowała swoje wyspy jako wolne od koronawirusa. To miało zachęcić turystów do przyjazdu. I potem nagle okazało się, że w mekce celebrytów, na wyspie Mykonos wzrost zakażeń był tak wysoki, że trzeba było na tydzień wprowadzić godzinę policyjną i zamknąć dyskoteki i kluby i wprowadzić ostre ograniczenia dla niezaszczepionych.

Na Rodos, gdzie w 2019 roku wakacje spędziło 2,5 miliona urlopowiczów właściciele hoteli i restauracji obawiają się, że Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób Zakaźnych ogłosi strefą „czerwoną" cały południowy region Morza Egejskiego, więc nie ma co liczyć na przyjazdy Niemców. W czerwcu grecki bank centralny, że według realnych prognoz odbudowa turystyki w tym kraju potrwa przynajmniej dwa-trzy lata. Dopiero wtedy liczba przyjazdów ma szanse sięgnąć 33 mln, a przychody z turystyki zagranicznej powrócą do poziomu z 2019 roku, czyli 18 mld euro. Prognoza na 2021, to 40 proc. z tej kwoty. I zdaniem hotelarzy nie byłoby to jeszcze tak źle. Tyle, że gorzej może być potem, kiedy banki zaczną domagać się spłaty kredytów, które zostały zawieszone na miesiące pandemii, a państwo wycofa się ze wspierania turystyki.