Pekin coraz mocniej bije we własnych gigantów cyfrowych

Tencent, Didi Chuxing i Alibaba Group – to najbardziej rozpoznawalne koncerny cyfrowe, które w ostatnim czasie podpadły chińskim regulatorom.

Chińscy regulatorzy coraz śmielej działają przeciwko firmom technologicznym. O ile w poprzednich dekadach raczej sprzyjali budowie „narodowych championów cyfrowych", o tyle obecnie zaczynają blokować ich ekspansję oraz ograniczać im możliwość pozyskiwania kapitału na giełdach zagranicznych.

To już kolejny sygnał, że regulatorzy z ChRL zaostrzają politykę wobec własnych gigantów cyfrowych i zwiększają kontrolę nad rynkiem.

Pierwsza blokada

Państwowa Administracja Regulacji Rynków (SAMR), czyli jedna z chińskich agencji regulacyjnych, zablokowała niedawno plan połączenia przez koncern Tencent dwóch należących do niego platform streamingowych dla graczy – Douyu i Huya. Storpedowany został w ten sposób plan stworzenia platformy wartej 10 mld dol., mogącej być rywalem dla serwisu Twitch, należącego do amerykańskiego koncernu Microsoft. Choć ta decyzja regulacyjna dotyczy dosyć niszowej branży, to jest pierwszą tego typu blokadą dla fuzji, do której dążył wielki c...

