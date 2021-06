Majątki rosną, głównie tym najbogatszym

BCG szacuje, iż w Polsce w prywatnych rękach są majątki o wartości 1,4 bln dol. – Zasoby finansowe Polaków wzrosły o 7,6 proc. średniorocznie w latach od 2015 r., do 600 mld dol. Przy czym oczekuje się, że do 2025 r. współczynnik ten zwiększy się średniorocznie do 8,4 proc., stawiając Polskę na drugim miejscu pod względem bogactwa finansowego, zaraz za Rosją i znacznie przed Czechami, Węgrami i innymi krajami w Europie Środkowo-Wschodniej – mówi Franciszek Hutten-Czapski, dyrektor zarządzający i senior partner w warszawskim biurze BCG. Firma podaje, iż w naszym kraju osób z majątkami od 250 tys. do 1 mln dol. jest ok. 126,8 tys. i można oczekiwać wzrostu tej liczby do 2025 r. do 203,4 tys. Majątki o wartości 1–20 mln dol. to już tylko 31,7 tys. posiadaczy, choć ich liczba ma wzrosnąć do 49 tys. Z kolei właścicieli majątków wartych do 100 mln dol. jest już tylko ok. 800, choć ma być za cztery lata 1,3 tys. Najbogatszych, dysponujących kwotami ponad 100 mln dol., jest już tylko ok. 100, choć do 2025 r. liczba ta ma się podwoić.