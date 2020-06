Najbogatszym żaden kryzys niestraszny

Zawirowania koniunktury zawsze dotykają najmocniej ludzi mniej zarabiających, a najbogatsi radzą sobie dużo lepiej, zazwyczaj wręcz pomnażają wtedy majątek. Z danych firmy doradczej Boston Consulting Group wynika, że w 2019 r. majątki najbogatszych wzrosły 9,6 proc. – do 226 bln dol. To drugi najlepszy wynik tempa wzrostu w ostatnich 20 latach. Na świecie za bogate uznaje się osoby z wolnymi środkami ponad 1 mln dol. – według BCG ich majątki najszybciej rosną w Azji, nasz region także jest w czołówce.

Ogółem w Polsce w ostatnim roku majątki najbogatszych warte były 0,6 bln dol., zyskały też 7 proc. Wciąż otwarte jest pytanie, jak mogą wypaść tegoroczne wyniki. – Kryzys na rynku kredytów hipotecznych z 2008 r. doprowadził do masowych interwencji rządów i banków centralnych, ale prywatne aktywa finansowe okazały się niezwykle odporne. Jednak kryzys wywołany Covid-19 może być jednym z najcięższych testów dla światowych rynków – uważa Franciszek Hutten-Czapski, dyrektor zarządzający i starszy partner BCG w Polsce.

– Większość gospodarek znalazła się w recesji. Tempo wychodzenia z obecnego kryzysu zależy nie tylko od interwencji rządów i banków centralnych, ale w dużej mierze od powodzenia działań w zakresie zdrowia publicznego. Pandemia niemal na pewno doprowadzi do zmniejszenia się globalnego poziomu dobrobytu w najbliższym czasie. Jednak jego wartość uzależniamy od wielu zmiennych – dodaje.

Nasz rynek już się odradza, co widać choćby po sytuacji na rynku towarów luksusowych. – Sprzedaż już kształtuje się na poziomie sprzed pandemii, jednak zwyczaje zakupowe klientów się zmieniają. Widzimy choćby niższą wartość średniego paragonu. Oczywiście, sytuacja w sprzedaży towarów luksusowych zazwyczaj wraca do normy dużo szybciej niż w przypadku marek masowych, czy ogółem centrów handlowych – mówi Arkadiusz Likus, twórca domu towarowego Vitkac w Warszawie, z salonami marek Gucci, Saint Laurent, Lanvin czy Louis Vuitton. – W oczywisty sposób zawirowania koniunktury są mniej odczuwalne przez najzamożniejszych, stad ich zwyczaje zakupowe ulegną najmniejszym zmianom.

Majątki szybko rosną

Globalni krezusi nie tylko na pandemii nie tracą, ale wręcz to dla nich czas na pomnażanie majątków. Z opracowania Institute for Policy Studies wynika, że podczas kilku tygodni najgłębszego zamrożenia światowej gospodarki majątki amerykańskich miliarderów urosły aż o 282 mld dol. To niemal 10 proc. w czasie, kiedy 22 mln Amerykanów straciło pracę.