Biznes w rozpaczy. Koronawirus niszczy polskie firmy

Taki obraz sytuacji w polskiej gospodarce w przededniu epidemii koronawirusa malują syntetyczne wskaźniki koniunktury, obliczane przez GUS na podstawie ankiety wśród przedsiębiorstw. Tym razem badania były prowadzone od 1 do 10 marca, czyli zanim jeszcze polski rząd wprowadził stan zagrożenia epidemicznego, zamknął szkoły i przywrócił kontrole na granicach z krajami UE.

W przemyśle przetwórczym wskaźnik koniunktury oczyszczony z wpływu czynników sezonowych zmalał w marcu do -2,8 pkt z 1 pkt w lutym. To wynik najsłabszy od 2013 r., gdy Polska odczuwała skutki recesji w strefie euro i wygaśnięcia boomu inwestycyjnego związanego z Euro 2012 r. W tym przypadku pogorszenie koniunktury wpisuje się jednak w widoczny od 2018 r. trend.

Inaczej jest w branży transportowej i magazynowej, gdzie wskaźnik koniunktury zmalał – po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych – z 0 do -6,1 proc. To wynik najsłabszy od 2013 r. Jak ocenili w komentarzu ekonomiści z mBanku, załamanie ocen koniunktury w tej branży może odzwierciedlać pierwsze efekty zrywania łańcuchów dostaw, np. w związku z wybuchem Covid-19 we Włoszech.