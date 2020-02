Koronawirus uderza w Europę

To wszystko z powodu stwierdzenia przypadków koronawirusa we Włoszech. Pojedyncze przypadki zanotowano już w Wielkiej Brytanii, dokąd wracają pasażerowie azjatyckich rejsów, oraz we Francji. W samych Chinach, skąd epidemia zaczęła się rozprzestrzeniać zachorowało już prawie 75 tysięcy osób, a blisko 2,5 tysiąca zmarło z powodu zarażenia Covid-19.

Ale przy wyborze takich wycieczek trzeba teraz uważać. Główny Inspektorat Sanitarny w Polsce 23 lutego wydał kolejne ostrzeżenie przed koronawirusem. Nie zaleca w nim podróżowania do 9 krajów: Chin, Korei Południowej, Włoch (Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania i Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i na Tajwan. W zaleceniu tym podkreśla również, że wszystkie osoby, które do tych krajów podróżowały i w ciągu 14 dni od powrotu zaobserwowali niebezpieczne objawy, natychmiast zgłosili się do lekarza. A jeśli wrócili z Chin z takimi objawami, to muszą jak najszybciej zgłosić się do szpitala z oddziałem zakaźnym bądź też telefonicznie poinformować stację sanitarno-epidemiologiczną. A jeśli ktoś musi pojechać do Chin? To powinien wcześniej ( przynajmniej na 2 tygodnie) zaszczepić się na grypę, często myć ręce i unikać targów, na których są sprzedawane zwierzęta i większych skupisk ludzkich.