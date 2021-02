Będzie więcej kontroli osób zaszczepionych

Jak poinformowało nas Ministerstwo Zdrowia, aktywnie z tego innowacyjnego rozwiązania korzysta niemal 3,2 tys. użytkowników dziennie (to średnia z ostatnich ośmiu dni). Nie oznacza to jednak, że system, na który MZ wydało prawie 100 tys. zł, nie zdaje egzaminu. Tak przynajmniej przekonują w resorcie.

Nie zdradza jednak, czy apka do weryfikacji zaszczepionych będzie faktycznie w najbliższym czasie wykorzystywana do kontroli np. gości w hotelach czy restauracjach oraz klientów w sklepach. Resort w komentarzach zamieszczanych pod pytaniami internautów w mobilnym sklepie Google Play tłumaczy, że to rozwiązanie dziś nie jest obowiązkowe i przeznaczono je m.in. dla przychodni i szpitali oraz zainteresowanych korzystaniem z apki instytucji. Z Zaszczepionych mogą korzystać też osoby prywatne. Po co? MZ twierdzi, że w ten sposób możemy kontrolować gości, których zaprosimy na tzw. domówkę.