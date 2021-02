Członek zarządu Benefit Systems: Siłownie otwierają się, bo walczą o przetrwanie

Kluby fitness i siłownie są zamknięte już od października 2020 roku, z nielicznymi wyjątkami, jak zajęcia zorganizowane czy treningi do zawodów. Przedsiębiorcy z tej branży na początku lutego 2021 roku dołączyli do ogólnokrajowego protestu przeciwko lockdownowi, który - jak podkreślali - zabija prywatny biznes i popycha wiele firm na skraj bankructwa.

- Chęć powrotu do regularnych treningów jest ogromna, o czym świadczyć mogą bardzo liczne pytania od naszych stałych, a także potencjalnych nowych klientów - przyznał.

Z wielkimi problemami zmaga się też Benefit Systems. Liczba posiadaczy aktywnych kart sportowych marki spadła pod koniec 2020 roku do 475,4 tys. - z 1,12 mln rok wcześniej. W ciągu trzech kwartałów epidemii koronawirusa grupa poniosła w Polsce ponad 20 mln zł straty netto.

Zapytany o to, jak wiele obiektów sportowo-rekreacyjnych dołączyło do protestu, odpowiedział: - Trudno oszacować, ilu przedsiębiorców musiało się ponownie otworzyć, by utrzymać miejsca pracy i przeżyć. Szacunki są różne, ale wiele z nich oscyluje wokół poziomu 2 tys. obiektów w całym kraju. W tej grupie są też pływalnie, którym ostatnim rozporządzeniem umożliwiono działalność.