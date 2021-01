Zapomniana branża. Żadna tarcza finansowa jej nie dotyczy

W Polsce działa około 5,5 - 6 tys. pralni. To zarówno małe zakłady, zatrudniające jedną, dwie osoby i nastawione na klientów indywidualnych, jak i wielkie przedsiębiorstwa obsługujące klientów przemysłowych - hotele, szpitale, zakłady pracy. Przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 10 pracowników i obsługujących więcej niż kilka ton prania dziennie jest w kraju około 160, a tych największych, zatrudniających kilkaset osób i przerabiających dziennie powyżej 15 ton prania, ponad 30. To oznacza duże rozdrobnienie rynku, a co za tym idzie - słabość wielu działających na nim podmiotów. W efekcie pandemii, problemy mają wszystkie - pisze Business Insider Polska.