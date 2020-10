Rosjanie rzucają kosmiczną rękawicę Muskowi

Państwa korporacja Roskosmos i prywatna firma MTKS (Wielorazowe Transportowe Systemy Kosmiczne) podpisały porozumienie o współpracy przy stworzeniu transportowego statku kosmicznego wielokrotnego użytku. Nowy statek ma być zdolny do dostarczania i zabierania ładunku z ISS (Międzynarodowa Stacja Kosmiczna) za połowę ceny, za którą wykonuje to amerykański statek Dragon Elona Muska, dowiedziała się gazeta RBK.

Umowa została zawarta 1 września na okres pięciu lat z automatycznym przedłużeniem na tych samych warunkach, jeżeli żadna ze stron nie zdecyduje się zakończyć współpracy.

Firma MTKS została zarejestrowana w Korolewie pod Moskwą w maju 2019 roku. Jej kapitał zakładowy wynosi zaledwie 400 tysięcy rubli (19,7 tys. zł). Główną działalnością są badania i rozwój w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych.

Dyrektorem generalnym firmy jest Dmitrij Kachno, który kieruje również spółką Energia-Logistics (spółką zależną Roskosmos). Beneficjentem MTKS jest jeden z założycieli Agencji Badań Kosmicznych Kazachstanu i były CEO S7 Space Siergiej Sopow.

Roskosmos zapewnia, że umowa ma charakter „ramowy” i „nie zawiera żadnych zobowiązań, w tym finansowych”. A właśnie finanse będą decydować o sukcesie lub fiasku przedsięwzięcia.

Beneficjent firmy MTKS Siergiej Sopow powiedział wcześniej RBK, że projektowany przez firmę statek towarowy wielokrotnego użytku Argo powinien być gotowy do 2024 roku. Dodał, że stworzenie czterech statków kosmicznych wielokrotnego użytku będzie kosztować MTKS około 136 milionów euro. Nie wiadomo, kto sfinansuje całe przedsięwzięcie.

Jeśli chodzi o dostawę i zwrot ładunku na orbitę, rosyjska firma obiecuje misję za połowę ceny zachodnich konkurentów.

„W przypadku misji Crew Dragon amerykańskej firmy SpaceX Elona Muska cena to 150 milionów dolarów. Kwota ta obejmuje dostawę i zwrot ładunku, dokowanie statku oraz koszt rakiety Falcon9. MTKS zamierza dostarczyć i zwrócić ładunek z orbity na statku kosmicznym Argo za pomocą rakiety nośnej Sojuz-2.1b za 69 milionów dolarów ”- wyjaśnił Sopow.

Firma spodziewa się, że od 2025 r. będzie do trzech razy rocznie latać na stację. Ponadto planowane jest przeprowadzanie jednego lub dwóch startów rocznie w celu wystrzelenia komercyjnych obiektów kosmicznych na różne dostępne orbity.

Obecnie kilka różnych statków kosmicznych dostarcza ładunki na ISS, w tym rosyjski Progress, amerykańskie Dragon v2 i Cygnus oraz japoński HTV. Jeśli chodzi o zwrot ładunku na Ziemię, taką usługę oferuje tylko amerykańska firma SpaceX. Zdaniem Sopowa popyt właśnie na te usługi zaczyna rosnąć. Wynika to z „przewidywanego wzrostu zainteresowania przeprowadzaniem eksperymentów zarówno przez instytucje naukowe i edukacyjne, jak i osoby prywatne” - wyjaśnił.

Rosja może przetransportować ładunek z orbity tylko przy pomocy pojazdów załogowych. Dlatego masa ładunku jest ograniczona: na statkach z serii Sojuz podczas lotu trzech członków załogi można umieścić do 100 kg ładunku, w projektowanym załogowym statku kosmicznym Orieł - do 500 kg. Argo będzie w stanie dostarczyć na orbitę ładunek o masie do 2000 kg, a następnie sprowadzić na Ziemię ładunek o masie do 1000 kg.

Podejście do lądowania odbywać się ma według schematu balistycznego z hamowaniem włączonymi silnikami lądującymi na wysokości 250 m. Samo lądowanie na wysuwanej tarczy amortyzowanej rozciągającej się na wysokości 100 m. Do budowy statku zostaną wykorzystane obiekty doświadczalne i produkcyjne przedsiębiorstw Roskosmos.