88 mln zł na polską stację w Antarktyce

Dwa lata wcześniej, w ramach testów, konstrukcja zostanie złożona w Polsce, poinformował IBB PAN. To nowy rozdział w trwającej ponad 40 lat historii badania Antarktyki przez Polaków. Koszt budowy wraz z infrastrukturą wyniesie ok. 88 mln zł.

Polska stacja jest jedną z około 40 stacji całorocznych położonej w tej części świata. Znajduje się w archipelagu Szetlandów Południowych, na wyspie Króla Jerzego. Działalność rozpoczęła w 1977 r. Wówczas znajdowała się kilkanaście metrów od morza. Obecnie, przy wysokich stanach wód, jest to niecały metr, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla stacji. Problemem jest także przestarzała i zużyta infrastruktura.

– Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowy gmach zostanie oddany do użytku naukowców w 2023 r. – powiedziała w rozmowie z PAP zastępca dyrektora ds. administracyjnych Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN Agnieszka Kruszewska.

W pierwszym kwartale 2020 r. IBB PAN ogłosi przetargi na wykonawcę lub wykonawców inwestycji. Później planowane jest uzbrojenie terenu pod budowę i transport ciężkiego sprzętu, niezbędnego do przeprowadzenia budowy. Wstępne złożenie stacji nastąpi jeszcze w Polsce, prawdopodobnie na początku 2021 r. W drugiej połowie tego roku wszystkie elementy stacji zostaną przetransportowane w kontenerach do Antarktyki. Złożenie jej z prefabrykatów ma zająć kilka miesięcy. W kolejnym sezonie planowane są prace wykończeniowe. W 2023 r. kompleks ma zostać oddany do użytku i zamieszka w nim grupa polarników.