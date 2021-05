Aleksander Milinkiewicz: Wszystko według scenariusza Kremla

Nie mam wątpliwości, że wygranym w tej całej sytuacji jest Kreml. Nie mam dowodów na to, że Moskwa wymyśliła tę operację, ale jestem przekonany, że Rosjanie w tym uczestniczyli. To podwójna gra. Łukaszenko staje się jeszcze większym wyrzutkiem i traci wszelkie kontakty z Zachodem, a tam z kolei mówią, że kończą się już narzędzia wpływu na Mińsk. Więc niedługo dojdzie do spotkania Bidena z Putinem, podczas którego mają rozmawiać m.in. o Białorusi. Wyobraźmy więc sobie, że Biden powie, że tego już nie da się dłużej znosić i że trzeba z tym coś zrobić. I załóżmy, że Putin mu przytaknie. Wtedy Biden prawdopodobnie powie, że jeżeli Rosja ma narzędzia wpływu na Białoruś i jeżeli to jest jej „strefa wpływów", to Moskwa powinna wykonać pewne kroki. W ten sposób Putin stanie się gwarantem stabilności w regionie. Nie będzie demonstracyjnie anektować Białorusi, jedynie zabezpieczy tranzyt władzy, by na czele kraju stanął całkowicie lojalny mu człowiek. Może dojdzie do liberalnych reform, ale żadnej integracji z Zachodem. Wszystko według rosyjskiego scenariusza.

To jego stara metoda, przekonuje Zachód, że jest twierdzą na drodze nielegalnych migrantów do UE, a Moskwę przekonuje, że jest twierdzą, oddzielającą NATO od Rosji. Czas mija, traci poparcie w Rosji. Moskwa to wykorzysta, ale chce zrobić to na prośbę Zachodu. To sprytna taktyka. A przecież relacje pomiędzy Mińskiem a Europą mogą się jeszcze zaostrzyć, może dojść do eskalacji, która spowoduje, że to Rosja będzie musiała załatwiać sprawę razem z UE. Ale i tak zrobi to według własnego pomysłu.