Łukaszenko: parada się odbędzie. 877 chorych w ciągu doby

- Muszę powiedzieć, że my nie możemy odwołać parady. Po prostu nie możemy. Długo myślałem o tym. To emocjonalna, głęboko ideologiczna rzecz. Trzeba pamiętać, że ci ludzie (chodzi o uczestników II wojny światowej - red.) umierali, możliwe też z powodu wirusów i innych chorób. Nie odczuwali tego czasami i nawet nie myśleli o tym. Umierali dla nas - oświadczył białoruski przywódca w niedzielę, cytowany przez rządową agencję Biełta. - Co powiedzą ludzie. Możliwe, że nie od razu, ale następnego dnia powiedzą, że przestraszyliśmy się - dodał.