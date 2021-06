AP: Więźniowie polityczni na Białorusi oznaczani żółtymi tabliczkami

Takie tabliczki mają sygnalizować strażnikom więziennym, że dany więzień musi być traktowany "szczególnie ostro" - czytamy w AP.

Makawietskaja twierdzi, że na rękach syna widziała głębokie blizny od ciasno zapiętych kajdanek.

- Uznali, że mój syn jest skłonny do ekstremizmu i traktują go odpowiednio do tego - stwierdziła w telefonicznej rozmowie z AP.

Jej syn został skazany na więzienie w grudniu za grożenie policjantowi pałką w czasie starć uczestników antyprezydenckiej demonstracji z policjantami w Witebsku.

Za ten czyn skazano go na dwa lata więzienia.

Mężczyzna nie przyznał się do winy, twierdził, że próbował tylko bronić starszego mężczyzny bitego przez policję. Do tego miał użyć pałki porzuconej przez jednego z policjantów.

Mężczyzna, odsiadujący wyrok w kolonii karnej w pobliżu Brześcia, twierdzi, iż początkowo odmawiano mu jakichkolwiek widzeń, a podczas apeli więziennych miał stać z daleka od innych więźniów powtarzając "mam skłonność do ekstremizmu".