Integracja Rosja-Białoruś. Łukaszenko ostro się targuje

Premier Białorusi Siarhej Rumas zdradził, że we wtorek nie udało się „rozwiązać trudnych kwestii”. Mówił, że z 31 map drogowych uzgodniono „co najmniej 20”. Już 8 grudnia ma się odbyć spotkanie prezydentów Putina i Łukaszenki, którzy mają podpisać końcowy dokument dotyczący „głębszej integracji” z okazji 20-lecia utworzenia Państwa Związkowego Białorusi i Rosji.

Wciąż nie ma porozumienia, jeżeli chodzi o koszt surowców energetycznych dla Białorusi. Od ponad roku Mińsk domaga się rekompensaty z powodu wdrożonego w tym roku w Rosji tak zwanego „manewru podatkowego”. Spowodował on, że cena surowca dla białoruskich rafinerii wzrosła. Nieznana jest też przyszłoroczna cena gazu dla Białorusi – obecny kontrakt upływa pod koniec roku. Mińsk nalega, by te kwestie zostały rozwiązane przed podpisaniem programu integracyjnego, Moskwa ma odmienną wizję.

– Łukaszenko ostro się targuje i wystawia rachunek za każdy punkt, w zamian za głęboką integrację chce dostać jak najwięcej korzyści finansowych. To dlatego do dzisiaj nie ma porozumienia. Prezydent Białorusi zbyt dużo wymaga od Rosji, tu chodzi o grube miliardy dolarów – mówi „Rzeczpospolitej” Aleksiej Muchin, związany z Kremlem moskiewski politolog.

– Kamieniem węgielnym tej integracji ma być wspólna waluta i wspólne centrum emisyjne. Wokół tego tak naprawdę toczą się wszystkie batalie – dodaje. Władze w Mińsku od miesięcy uspokajają, że „nie ma mowy” o połączeniu dwóch państw i że białoruskiej suwerenności „nic nie zagraża”. Mówił o tym m.in. szef białoruskiej dyplomacji Uładzimir Makiej. – Uspokajają publikę, do której docierają bardzo sprzeczne informacje – mówi rosyjski politolog.

Tajny dokument

Zapewne nie byłoby spekulacji, gdyby przygotowywany do podpisania dokument trafił do publicznej wiadomości. Białorusinów o szczegółach „głębokiej integracji” z Rosją poinformował jedynie rosyjski dziennik „Kommiersant”, który, powołując się na źródła, pisał m.in. o wspólnej polityce podatkowej, pieniężnej i wspólnej polityce celnej. To byłby znacznie większy stopień integracji niż np. w UE.