Koronawirus: Ferie poza domem mimo obostrzeń? Niektórzy będą mieli taką możliwość

– No, chyba że ktoś ma dom czy mieszkanie w górach, na Mazurach czy nad morzem. Prywatnie może zabrać dziecko czy dzieci i wyjechać na ferie. Zakazu przemieszczania na razie nie ma – mówi „Rz" adwokat Leszek Przybyłka. Na zorganizowany wypoczynek radzi nie liczyć, choć tuż po tym jak rząd ogłosił ferie w domu, w sieci pojawiły się ogłoszenia o wyjazdach zimowych organizowanych przez związki sportowe. Czy może to być sposób na atrakcyjny wypoczynek dla dzieci? – Nie wysyłamy kadry wojewódzkiej w tym roku na zimowe wyjazdy – usłyszeliśmy w Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniu Związków Sportowych.

– W mojej ocenie li tylko formalne spełnienie warunków z rozporządzenia w praktyce może zderzyć się z próbą rzeczywistej weryfikacji charakteru określonych wyjazdów. W sytuacji gdy okaże się, że takie wyjazdy tylko z nazwy są powiązane ze współzawodnictwem sportowym, może powstać spór co do poprawnej ich organizacji i przeprowadzenia w świetle zapisów rozporządzenia – zastrzega. I choć przyznaje, że proces tzw. weryfikacji wyjazdów może być niezwykle trudny do przeprowadzenia, to nie wykluczałby prób kontroli. Chociażby w celu uniknięcia masowego, ewentualnego procederu firmowania ad hoc wielu wyjazdów szyldem wydarzenia sportowego z dodatkowym spełnieniem warunków z rozporządzenia, wbrew pierwotnej konwencji wyjazdu – tłumaczy.