Koronawirus: zakazy i obostrzenia od 28 grudnia 2020 roku

W najnowszym rozporządzeniu zapisano, że od 31 grudnia od godziny 19 do godziny 6 1 stycznia 2021 r. przemieszczanie się na obszarze kraju jest możliwe tylko i wyłącznie w dwóch sytuacjach: w celu „wykonywania czynności służbowych, zawodowych, wykonywania działalności gospodarczej" (np. lekarz w drodze na dyżur) oraz w celu „zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego", np. wizyta w szpitalu, wyjście do apteki.

Za łamanie obowiązujących obostrzeń grozi mandat do 500 zł (czasem do 1 tys. zł) albo sprawa w sądzie. A sanepid może wymierzyć karę administracyjną do 30 tys. zł. Od 28 grudnia do 17 stycznia zamknięte będą także galerie handlowe – poza sklepami spożywczymi, aptekami i punktami usługowymi. We wtorek dodano, że zamknięte będą także kasyna. Otwarte pozostaną sklepy budowlane i meblowe oraz dla zwierząt.