Ograniczanie w poruszaniu się, zamknięte stoki i hotele - jest projekt rozporządzenia

Za nieuprawnione przemieszczanie się będzie można dostać mandat. Zapowiadane obostrzenia i sankcje mają być tożsame do tych wprowadzonych wiosną podczas pierwszej kwarantanny narodowej.

Ponadto ograniczenia dotkną także prowadzących usługi hotelarskie. Według wcześniejszych zapewnień rządu nie będą możliwe także podróże służbowe. Na wyjazd na narty tez nie ma co liczyć. Stoki narciarskie oraz wypożyczalnie sprzętu zimowego będące częścią obiektu nie będą mogły działać.

W rywalizacji sportowej będą mogli uczestniczyć jedynie sportowcy zawodowi, zawodnicy pobierający stypendium sportowe lub będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej, reprezentacji paraolimpijskiej, uprawiających sport w ramach ligi zawodowej lub dzieci i młodzież uczestniczący we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Ucierpi również branża rozrywkowa. Zamknięte będą wesołe miasteczka, parki rozrywki, pokoje zagadek, domy strachu, miejsc do tańczenia, działalności rozrywkowej i rekreacyjnej.

W związku z tym przed podróżą będzie trzeba poinformować przewoźnika o adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę, podać numer telefonu do bezpośredniego kontaktu. Zgromadzone dane mają być niezwłocznie przekazane jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia w celu wprowadzenia ich do systemu.