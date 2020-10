Koronawirus: dobra strategia zaczyna się od danych

Dobowy przyrost przypadków COVID ma jeszcze jedną wadę. Jak zauważa w weekendowym dodatku Plus Minus A. Sośnierz, codzienne komunikaty o rozwoju pandemii budują grozę sytuacji. „Gdybyśmy codziennie informowali, ile osób zmarło danego dnia na grypę, na raka albo zginęło w wypadkach samochodowych, to też robiłoby to na społeczeństwie duże wrażenie. To jest jeden z mechanizmów wzbudzania paniki". To także coś więcej – akcja wywołuje reakcję - jak w morale bajki o chłopcu, który krzyczał Wilk! To, że „prawie co piąty Polak (17%) uważa, że nie ma żadnej epidemii koronawirusa" (ciekaweliczby.pl) jest w niemałym stopniu efektem histerycznego stylu komunikacji medialnej i braku wyjaśnień (a często łatwo identyfikowalnej manipulacji) dostępnymi powszechnie statystykami opisującymi rozwój epidemii. Im więcej niejasności i problemów, tym bardziej atrakcyjne staje się wyjaśnienie w postaci „to blaga". Nie pomaga polaryzacja polityczno-kulturowa, która paraliżuje zdolność współczesnych demokracji do wdrażania racjonalnych polityk w wielu dziedzinach. Spór polityczno-medialny nie dotyczy już tego, czy 2+2 to 4 czy 5 (dawniej kompromis polityczny mógłby stanąć na rozsądnym 4,5). Obecnie spór dotyczy tego, czy to +10 czy -10, z najmniejszą wątpliwością czy wezwaniem do korekty interpretowanym jako herezja. W takiej atmosferze łatwo o niedomówienia, nierzadko ze szlachetnych pobudek zwiększania mobilizacji w walce z epidemią