Koronawirus: policja skontroluje wesela i chrzciny

– To jedne z najbardziej narażonych na zakażenie koronawirusem imprez – tak o weselach w czasie pandemii mówią lekarze. Nic dziwnego więc, że spotkały się szybko z obostrzeniami sanepidu. Mamy już dziś ograniczoną liczbę weselników (w strefach zielonych wolnych od zakażeń jest to 150 osób) i obowiązkową listę gości. Być może pojawią się kolejne. Policja i sanepid mają na weselach co robić. Sprawdzają liczbę gości i stan zabezpieczenia sanitarnego. Obok czekoladowej fontanny, która dziś często wita gości, ustawione są dozowniki z płynami dezynfekcyjnymi.

