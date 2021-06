Wakacje 2021: Pandemiczne wczasy wymagają czujności

Najbardziej wiarygodne i aktualne informacje można znaleźć na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych (www.msz.gov.pl). Stamtąd są przekierowania do stron poszczególnych ambasad, które często je uaktualniają.

Osoby przyjeżdżające do Austrii m.in. z Polski są zobowiązane wykazać podczas kontroli przy przekroczeniu granicy jednej z czterech okoliczności: negatywnego wyniku badania na obecność wirusa SARS-CoV-2; świadectwa zaszczepienia; przebycia infekcji wirusem SARS-CoV-2 oraz urzędowego zaświadczenia posiadania przeciwciał, nie starszego niż trzy miesiące. Od 10 czerwca 2021 r. osoby przyjeżdżające do Austrii, które podczas kontroli przedstawiły dokument potwierdzający jedną z tych okoliczności, nie podlegają obowiązkowi elektronicznej rejestracji w systemie.

Osoby, które przekraczając granicę, nie posiadają takiego dokumentu, są zobowiązane po wjeździe do Austrii do niezwłocznego (najpóźniej w ciągu 24 godzin) wykonania na własny koszt testu PCR lub antygenowego na obecność wirusa SARS-CoV-2. Odbycie kwarantanny nie jest konieczne.

Osoby, które nie posiadają odpowiedniego dokumentu, są zobowiązane do elektronicznej rejestracji. Rejestracja może zostać wykonana nie wcześniej niż 72 godziny przed wjazdem do Austrii. Potwierdzenie wykonania rejestracji przesłane zostanie na skrzynkę poczty elektronicznej. Należy je okazać przy przekroczeniu granicy.

Tranzyt

Osoby podróżujące w tranzycie przez Austrię, przekraczając granicę, nie muszą posiadać zaświadczenia lekarskiego, wyniku testu, nie podlegają kwarantannie oraz obowiązkowi elektronicznej rejestracji. Tranzyt osób prywatnie podróżujących jest możliwy bez zbędnego zatrzymywania się, o ile spełnią warunki umożliwiające wjazd z Austrii do kolejnego kraju. W tranzycie możliwe jest zatrzymanie się na stacjach benzynowych i parkingach przy autostradzie. Jako tranzyt traktowany jest również przylot do Austrii i dalsza niezwłoczna podróż, np. do Polski samolotem, samochodem lub pociągiem.