Nowe obostrzenia covidowe - jest jednolity tekst rozporządzenia

Obostrzenia do 14 marca

W związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa rząd zadecydował o przedłużeniu istniejących obostrzeń do 14 marca 2021 r. Oznacza to, że hotele pozostaną otwarte, ale obłożenie pokoi nie będzie mogło przekroczyć połowy dostępnych dla gości pomieszczeń. Restauracje hotelowe nadal będą zamknięte ale będą mogły wydawać posiłki do pokoi. Podobnie sytuacja ma się do innych restauracji, które w dalszym ciągu mogą wydawać posiłki jedynie w dostawie i z odbiorem własnym.