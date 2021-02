Czym można zasłaniać twarz od soboty 27 lutego 2021 r.

Do tej pory zamiast maseczki mogliśmy chronić się m.in. przyłbicami, szalikami, kominami, bandanami. Zgodnie z zapowiedzianymi regulacjami od soboty będzie można nosić jedynie maseczki.

Prof. Paradowska-Stankiewicz wyjaśniła, że rekomendowane maseczki to te chirurgiczne i wyższej klasy. - Obecnie dostępne maseczki jednorazowe też mogą być stosowane - powiedziała przedstawicielka Rady Medycznej. Chodzi m.in. o maski typu FP2 i FP3, które choć są jednorazowe, to mają funkcje filtrujące.

- Pamiętajmy, że kluczowe jest to, by mieć maseczkę, która prawidłowo zasłania twarz. Nos, usta - to jest gwarancją tego, że maseczka działa w sposób prawidłowy. Nie wdychamy ponad 90 proc. patogenów z otoczenia - wyjaśniła profesor.