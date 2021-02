Hakerzy oskarżeni o kradzieże z kont i urzędów. Trofea pokazywali w Darknecie

Śledztwo wykazało, że cyberprzestępcy używali złośliwego oprogramowania typu Malware. Od jesieni 2014 r. do lipca 2015 r. wysyłali wiadomości e-mail z załącznikami w postaci faktur oraz oficjalnych pism wzywających do uregulowania rzekomego zadłużenia. Odbiorca maila otwierał załącznik, a jednocześnie nieświadomie uruchamiał program szpiegujący przejmujący kontrolę nad jego komputerem. Umożliwiało to przełamanie informatycznych zabezpieczeń kont internetowych. Sprawcy uzyskiwali wówczas dostęp do haseł i danych osobowych właścicieli rachunków, a następnie kradli zgromadzone na nich środki zlecając przelewy na kontrolowane przez siebie konta bankowe.

