Nie powinno się karać ludzi za łamanie prawa, które jest zmieniane każdego dnia

Do 17 stycznia 2021 r. Polska jest zamknięta w wielu dziedzinach życia. Nie działają stoki, hotele, siłownie, baseny, teatry, kina itd. W rozporządzeniu z 21 grudnia Rada Ministrów przyjęła przepisy obowiązujące już od 27 grudnia. Następnie 27 grudnia 2020 r. zostało ono zmienione. Dopisano wówczas zakaz działalności kasyn oraz rozszerzono działalność hoteli na przedstawicieli m.in. Inspekcji Transportu Drogowego czy dziennikarzy stacji komercyjnych. Dzień później – 28 grudnia – pojawiła się kolejna nowela. Tym razem do poszerzonego grona osób mogących korzystać z noclegów w hotelach dopisano dziennikarzy telewizji publicznej. Już 4 stycznia 2021 r. ukazała się kolejna nowelizacja. Dzięki niej od 5 stycznia 2021 r. zniknął zakaz poruszania się po ulicach i parkach dzieci i młodzieży do lat 16 bez rodziców czy opiekunów.

