Wesela i komunie możliwe od 15 maja, ale z ograniczeniami

Imprezy okolicznościowe muszą odbywać się w ścisłym reżimie sanitarnym – m.in. ma być zachowany bezpieczny dystans między stolikami oraz limit osób na stolik. Regulacje obowiązują takie same, jak w przypadku gastronomii zewnętrznej.

Uczestnicy przyjęcia prawdopodobnie nie będą musieli nosić maseczek, gdyż od 15 maja możliwe będzie zniesienie obowiązku noszenia maseczek na świeżym powietrzu, jeśli wskaźnik zakażeń na 100 tys. osób spadnie poniżej 15.

Goście weselni będą też mogli przenocować w hotelu, pensjonacie lub innym obiekcie oferującym noclegi, ale trzeba pamiętać, że będą one działać z ograniczeniem do maks. 50 proc. obłożenia obiektu.

Dopiero od 29 maja restauracje i kawiarnie otworzą swoje sale w budynkach. I też z ograniczeniami, czyli maks. obłożeniu 50 proc. lokalu i w ścisłym reżimie sanitarnym. Jednak oznacza to, że wesele czy komunię będzie można zorganizować w restauracji nawet w razie niekorzystnej aury.

Co ważne od 29 maja zwiększy się też limit uczestników wesel i komunii - do maks. 50 osób. Nadal na imprezach okolicznościowych obowiązywać bezpieczny dystans między stolikami oraz limit osób na stolik. Co z maseczkami? Obowiązek zakrywania nosa i ust w pomieszczeniach zamkniętych niestety się nie zmienia. Nie będzie go przy samym stoliku, ale nie wiadomo, czy również np. na parkiecie.