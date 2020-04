Banki obawiają się wzrostu odpisów z powodu wakacji

Główny skutek zawieszenia spłat to pogorszenie płynności banków, ale sektor wchodzi w kryzys z dużą nadwyżką pieniądza, a w razie potrzeby NBP wprowadził szereg działań mających zapewnić im płynność. Większa obawa dotyczy wzrostu odpisów. Wprawdzie UKNF przyjął Pakiet Impulsów Nadzorczych, z którego wynika, że zawieszenie spłat w ramach wakacji nie powinno mieć automatycznego wpływu na konieczność zwiększenia odpisów na takie kredyty, ale banki obawiają się, że będzie to jednak konieczne, bo mogą to na nich wymóc audytorzy badający sprawozdania finansowe. Szczególnie dotyczyć to może wakacji dłuższych niż trzy miesiące i banków będących częścią międzynarodowych grup.

KNF przyznaje, że duża niepewność z powodu epidemii koronawirusa wiąże się z szeregiem wyzwań interpretacyjnych dotyczących stosowania standardów rachunkowości, co może prowadzić do niejednolitego podejścia do tworzenia odpisów i rezerw oraz oceny jakości należności kredytowych. Podczas piątkowej wideokonferencji z prezesami banków oraz instytucji sieci bezpieczeństwa (NBP, MF, BFG), w której wzięli udział także przedstawiciele wiodących firm audytorskich, przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski zaprosił przedstawicieli banków i audytorów do udziału w pracach specjalnego panelu eksperckiego. Ma on wypracowywać rozsądne i akceptowalne dla wszystkich podejście do odpisów i stosowania standardów rachunkowości mogące być stosowane przez banki bez ryzyka kwestionowania przez audytorów.