Największa papuga w historii była kanibalem? Mierzyła metr

- Nowa Zelandia jest znana z gigantycznych ptaków - powiedział profesor Trevor Worthy z Uniwersytetu Flindersa. - Nie tylko dominowały moa, były też gigantyczne gęsi, a na niebie widać było wielkie orły. Ale do tej pory nikt nigdy nie znalazł wymarłej gigantycznej papugi. Nigdzie - podkreślił. - Herakles, jako największa papuga w historii, bez wątpienia miała na tyle ogromny dziób, że mogłaby nim zniszczyć wszystko, co chciała. Mogła też jeść dużo więcej niż konwencjonalne pokarmy dla papug. Być może były to nawet inne papugi - dodał profesor Mike Archer z ośrodka badawczego UNSW w Sydney.