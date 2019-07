Odkryto kość największego zwierzęcia, które chodziło po Ziemi

Jak pisze portal thelocal.fr, badacze twierdzą, że znaleziona kość udowa należała do Zauropoda, dinozaura roślinożernego, uważanego za największe zwierzę, jakie kiedykolwiek chodziło po ziemi. - Ta kość udowa jest ogromna. I w wyjątkowym stanie - powiedział Jean-François Tournepiche, kurator w Angouleme Museum. - Widzimy ślady mięśni i ścięgien - dodał Ronan Allain, paleontolog z Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu. - Jest to bardzo rzadkie znalezisko, ponieważ duże kawałki kości mają tendencję do zapadania się, do fragmentacji - podkreślił.

W ciągu ostatniej dekady naukowcom udało się odtworzyć ponad 50 procent ciała Zauropodów przy użyciu kości kilku osobników, które odkryto w Angeac.