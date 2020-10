Koronawirus: egzaminy na aplikacji w czasie pandemii

Do redakcji „Rzeczpospolitej" napływają sygnały od aplikantów z różnych części kraju o niedostosowaniu reguł przeprowadzania kolokwiów i egzaminów do obecnej sytuacji epidemicznej. Chodzi głównie o aplikantów radcowskich oraz uczących się w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

Tłum na sprawdzianie

Chociaż zajęcia aplikacyjne już od wiosny odbywały się z użyciem internetu, to co do zasady kolokwia i egzaminy powinny się odbywać w formie stacjonarnej. Nie przewidziano jednoznacznych wyłączeń związanych z dzisiejszą sytuacją. W rezultacie dochodzi do nadmiernego zagęszczenia osób w jednym czasie i miejscu.