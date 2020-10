Groźny dla zdrowia aplikantów sprawdzian w KSSiP

W Małopolsce notowane są rekordowe przyrosty zakażeń, a sam Kraków od 17 października jest w tzw. „czerwonej strefie" covidowej – w szkołach ponadpodstawowych rekomendowana jest nauka w trybie zdalnym. Tymczasem KSSiP organizuje egzamin w siedzibie szkoły, ale nie podała, jak zapewni bezpieczne i higieniczne warunki aplikantom sędziowskim, którzy zjadą do Krakowa z całej Polski, by przystąpić do egzaminu, a także członkom komisji (ok.150 osób). Skarga w tej sprawie trafiła do Biura RPO.

