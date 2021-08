Michał Kolanko: Polityka na dobre wróciła do Sejmu

Politycy PiS wielokrotnie w ostatnich dniach przekonywali, że sytuacja wokół lex TVN jest opanowana, a większość sejmowa – po odejściu Jarosława Gowina – zbudowana dla nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Ale już pierwsza seria głosowań po dymisji Jarosława Gowina pokazała , że nie tylko polityka wróciła do Sejmu, ale i dosłownie w każdym głosowaniu PiS będzie musiało bardzo pilnować swojej większości. Do końca kadencji Sejm będzie więc areną prawdziwej polityki, może bardziej niż partyjne centrale czy uliczne manifestacje.

To duża komplikacja dla tych liderów partyjnych, którzy są poza Sejmem. I dobre wiadomości dla tych, którzy są w Sejmie i którzy wcześniej szlifowali swoje umiejętności na sejmowej trybunie. Pokazała do debata w sprawie lex TVN. Nieoczekiwanie PiS przegrało głosowanie w sprawie odroczenia obrad do początku września. Plan PiS był zupełnie inny, a kuluarowe sygnały były takie, że większość bez polityków Jarosława Gowina jest „zabezpieczona". Rzeczywistość to zweryfikowała, a nasi rozmówcy wskazali na „bałagan" w klubie PiS oraz zamieszanie komunikacyjne na linii PiS–Kukiz.