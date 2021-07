Tomasz Krzyżak: Komisja domysłów i spekulacji

Lektura tego ponad 250-stronicowego dokumentu w dużej części jest mocno rozczarowująca. Można odnieść wrażenie, że niektóre rozdziały stworzono na siłę – po to, by raport miał sporą objętość, a przez to wyglądał poważnie. Komisja postanowiła np. przybliżyć odbiorcom cel jej powołania, podstawy prawne działania, scharakteryzować poszczególne przestępstwa dotyczące wykorzystywania seksualnego małoletnich itp. Pomieszała wszystko z własną analizą spraw akt pozyskanych z sądów, sprawozdaniem ze swojej rocznej działalności, a wszystko podlała jeszcze sosem publicystyki i różnymi własnymi – nie do końca trafnymi – interpretacjami prawnymi (nie pierwszy zresztą raz, ale to temat na inną analizę).