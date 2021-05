Michał Szułdrzyński: Patriotyzm według prezesa

Ale na serio: dlaczego prezes partii rządzącej odwołuje się do polskości w czasie prezentacji wielkiego planu redystrybucji dochodów? Czy nie daje świadectwa kompleksów własnego środowiska albo własnego pokolenia. Podkreślać, że warto być Polakiem dziś może tylko ktoś, kto ma wobec tego jakieś wątpliwości. Owszem, były lata po 1989 r., gdy nie było to takie oczywiste. Stawiać pytanie o polskość za rządów duetu Miller & Kwaśniewski to było coś. Ale dziś? W połowie pierwszej dekady XXI zauważalny był na całym świecie wielki powrót do historii i patriotyzmu. Obywatele USA w 2016 r. chcieli przywrócić wielkość Ameryce, a obywatele Wielkiej Brytanii w tym samym roku zdecydowali, że Unia odbiera im zbyt wiele suwerenności. Dziś mówić, że warto być Polakiem, to powtarzać oklepany banał. Zresztą od 2015 r. PiS nieustannie odwołuje się do historii. Kult żołnierzy wyklętych stał się religią państwową, paździerzowy patriotyzm, nieustanne historyczne rekonstrukcje, coraz bardziej groteskowo nieprzygotowane rocznice, wszystko to wzmacniało partyjną propagandę.