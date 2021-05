Michał Szułdrzyński: Kaczyński wzywa opozycję do tańca

Dlaczego to dla PiS wygodne? Bo podsyca główny społeczny i polityczny podział, który istnieje w Polsce. I w dodatku robi to tak, by działał na jego korzyść. Ustawia to bowiem Zjednoczoną Prawicę w roli rzecznika klas niższych, ludzi wykluczonych i zapomnianych, opozycję liberalną spycha zaś na pozycję obrońców zamożnych elit. Liberalni krytycy mają oczywiście rację, że polityczny pomysł PiS jest taki: kupić sobie poparcie mniej zamożnych, dając im pieniądze wyciągnięte z kieszeni zamożniejszych. Pytanie tylko, jaką odpowiedź na to ma opozycja? Jak odnajdzie się w tak narzuconym podziale? A może po prostu zagra, jak chce Kaczyński?

Można się oczywiście zżymać na to, że PiS posługuje się językiem populistycznym, że używa argumentów, które dotrą do emerytów czy kasjerek w hipermarkecie. Ale to są właśnie wyborcy, którzy decydują ostatecznie o wyniku wyborów. Co do zaproponowania ma im opozycja? To, że muszą jeszcze ciężej i jeszcze dłużej pracować? Czy to, że trzeba bronić demokracji, trójpodziału władz, pluralizmu w mediach?