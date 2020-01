Zuzanna Dąbrowska: I jak tu nie zostać boomerką...

„OK, boomer" – te słowa słyszy Platforma Obywatelska, kiedy usiłuje przemawiać do młodszego pokolenia. Boomersi to przedstawiciele pokolenia lat 50. w USA, czyli z okresu „baby boom" – czasu prosperity i gwałtownie powiększających się amerykańskich rodzin zmęczonych polowaniem na czarownice. Stopniowo boomersami stali się też byli hipisi z lat 60., a teraz – wszyscy ci, którzy „nie wiedzą, jak jest".

Niektórzy nawet może i na PO zagłosują. Będzie to jednak wybór zgodny z własnym interesem lub wynikający z obawy przed PiS. Ale głowę daję, że nie będzie to wynikać z wnikliwego wsłuchania się w jakiekolwiek przemówienie. Ostatnim czołowym politykiem PO, który potrafił poruszyć młodym słuchaczem, był Donald Tusk, kiedy jeszcze uprawiał politykę miłości. Termin ten co prawda nic nie znaczył, ale za to nudny nie był.