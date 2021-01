Nizinkiewicz: Przyzwyczajenie się do nienormalności

Kolejne lata rządów PiS cechuje przesuwanie granicy tolerancji opinii społecznej. Rządzący, przy coraz mniejszej kontroli medialnej, przyzwyczajają Polaków do działań, które wcześniej nie były akceptowane. Część mediów pogodziła się testowaniem wytrzymałości społeczeństwa i bulwersujące decyzje obecnej władzy co najwyżej odnotowuje. Widać to doskonale choćby na przykładzie wydarzeń z ostatniego tygodnia.

Wielu spowszedniało też wykorzystywanie kościelnej ambony do partyjnych celów. – Być może są wśród państwa osoby, które obejrzały film o aferze Amber Gold. Doskonale pokazuje on, na czym polegał mechanizm rządzenia Polską w ciągu dziesięcioleci, które, mam nadzieję, skończyły się w roku 2015 – mówił w sobotę na zakończenie mszy w intencji swojej matki prezes PiS Jarosław Kaczyński. Nabożeństwo było transmitowane przez TVP. Wicepremier Kaczyński przemawiał w kościele bez maseczki. Jak nazwać uprawianie polityki z ambony, i to podczas mszy w intencji rodzica? Dlaczego publiczna telewizja transmituje prywatną uroczystość? Część czwartej władzy przyzwyczaiła się do sojuszu tronu z ołtarzem. Brak stanowczej reakcji jest przyzwoleniem.