Birma: Armia wygrała, przegrało państwo

Na takich podstawach w wyborach uzupełniających w kwietniu 2012 r. umożliwiono wejście do Hluttaw NLD oraz samej Aung San Suu Kyi, która wcześniej przez 15 lat przesiedziała w areszcie domowym, stając się jedną z globalnych ikon walki o demokrację i prawa człowieka. Po ponad 50 latach surowej dyktatury i izolacji te zmiany były na tyle zaskakujące, że wywołały na Zachodzie prawdziwą euforię. Do Birmy, zwanej teraz Mjanmą, szybko trafili szefowie dyplomacji większości państw unijnych, w tym z Polski, a także pani Hillary Clinton, a nawet prezydent Barack Obama, który – jako pierwszy urzędujący prezydent amerykański – trafił tam nawet dwukrotnie (2012 i 2014).

Zamieszkałe przez Rohingya wsie spalono, a ich przedstawicieli najpierw umieszczano w obozach o twardym reżimie, a potem, począwszy od sierpnia 2017 r. ok. 730 tys. z nich wygnano z kraju. Trafili do sąsiedniego Bangladeszu, gdzie do dziś przesiadują w największym obozie dla uchodźców na świecie, Kutupalong.

Pojawił się więc specyficzny kompromis, w ramach którego Aung San Suu Kyi była osobą faktycznie administrującą państwem, jednakże za wyjątkiem resortów siłowych i przede wszystkim armii pod żelaznym uściskiem gen. Min Aung Hlainga. A on tymczasem, przy wsparciu hierarchii buddyjskiej i znacznych odłamów Birmańczyków (choć nie wszystkich mniejszości) wdał się w kampanię najpierw pacyfikacji, a w 2018 r. praktycznego wygnania z kraju muzułmańskiego ludu Rohingya, co kardynalnie zmieniło wizerunek i ocenę tak Mjanmy, jak samej ASSK na arenie międzynarodowej, a przede wszystkim w świecie demokratycznym.

Klęska reform

Tymczasem, urodzona w 1945 r. Aung San Suu Kyi, zarazem córka twórcy birmańskiej państwowości i wyzwoliciela spod brytyjskiej kolonizacji gen. Aung Sana, a przy okazji też założyciela Tatmadaw, chcąc iść w ślady wielkiego ojca, szła na daleko idące kompromisy, w tym ten, który kosztował ja najwięcej, czyli poparcie prześladowań i eksmisji Rohingya.

Natychmiast przesunęło to jej wizerunek z jednego szeregu z Nelsonem Mandelą czy Dalajlamą ku afrykańskim satrapom, jak Mobutu czy Kadafi. Nie była to ocena do końca sprawiedliwa, bowiem pacyfikacji dokonywała Tatmadaw, jednakże ogromne koszty poniosła. Natomiast jej osobiste stawienie się w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości i obrona w jego ławach Birmy (i Tatmadaw) przyniosło jej, co prawda, poklask w kraju, ale wręcz powszechny ostracyzm za granicą (oczywiście, w świecie demokratycznym, nie w całej Azji i w państwach niedemokratycznych).

To, że Aung San Suu Kyi broniła kraju (czytaj: interesów Birmańczyków) i niczym jej ojciec postawiła się zagranicy, spowodowało, iż na scenie wewnętrznej nadal była w grze, cieszyła się wielką popularnością jako „matka Birmy” i w cuglach kolejne wybory parlamentarne w listopadzie 2020 r., w jeszcze większym stopniu niż poprzednie. Tym razem jednak skala jej zwycięstwa – a może i jej żądania w ślad za tym idące, bo tego nie wiemy – była nie do strawienia dla armii. Min Aung Hlaing skarżył się na to nawet przebywającemu w nowej stolicy państwa Naypyidaw szefowi dyplomacji chińskiej Wang Yi, a od co najmniej parunastu dni pojawiały się plotki i spekulacje, że nowy zamach jest możliwy. Niestety, okazały się prawdziwe.

Tym samym armia wygrała, Aung San Suu Kyi przegrała (ze względu na wiek, być może wszystko, a wizerunek i tak ma już nadwerężony), a najbardziej przegrało państwo, które po dekadzie liberalizacji i reform znowu znalazło się w wojskowym reżimie i w koszarach. Nic dobrego to niestety nie wróży.



Autor był ambasadorem w Birmie w latach 2004-08. Wkrótce planowane jest wznowienie rozszerzonej i zaktualizowanej jego książki o tym kraju „Złota Ziemia roni łzy”.