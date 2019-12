Jakub Bierzyński: Marian Banaś - polityczny błąd Kaczyńskiego

W tym czasie CBA prowadziło kontrolę oświadczeń majątkowych Mariana Banasia, ale były to procedury formalne, prowadzone z obowiązku, przewlekle i na pokaz. Nie pierwszy raz. Marian Banaś obejmując stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów (2015), szefa służby celnej (2015), sekretarza stanu (2016), szefa Krajowej Administracji Skarbowej (2017) i ministra finansów (2019) otrzymał certyfikat bezpieczeństwa dostępu do tajemnic państwowych. Przyznanie takiego certyfikatu poprzedza bardzo szczegółowa kontrola kandydata. Tym razem była ona bezpośrednio nadzorowana przez szefa CBA. Bezprecedensowe objęcie osobistym nadzorem procedury kontrolnej przez szefa jednostki dowodzi, że sprawa miała charakter polityczny. Był „nasz człowiek” i „nasz człowiek” musi zostać pozytywnie zweryfikowany. Decyzja Nowogrodzkiej jest ważniejsza, niż dokumentacja postępowania a zaufanie prezesa przekreśla niewygodne fakty. Jarosław Kaczyński ma zawsze rację. Opozycja racji nigdy nie ma. Kontrola to czysta formalność. Im bardziej krytykowany jest kandydat, tym lepiej dla niego. Prezes utwierdza się w swej nieomylności, a zadaniem służb nie jest stwierdzenie faktów, lecz potwierdzenie nieomylności prezesa.

Z dzisiejszej perspektywy wyraźnie widać, że Kaczyński popełnił polityczny błąd. Utrzymanie pancernego Mariana na stanowisku było mniej kosztownym scenariuszem, niż walka z nim. Prezesa jednak zgubiła pycha. Był pewien, że gdy z wysokości swojego majestatu zażąda od nieusuwalnego urzędnika dymisji ten posłusznie, jak wszyscy inni, żądanie owo spełni, stawiając co najwyżej warunki dotyczące przyszłości własnej i swych najbliższych. Awans dla syna w PKO, w którym do niedawna pracował i dobrze płatna posada dla niego samego, mogłyby rozwiązać sprawę. Nic nowego. Przecież w ten sposób realizuje się ideały prawicy na co dzień. Banaś nie byłby pierwszy i nie ostatni w realizowaniu polityki jako gry o podział politycznych łupów wynikających ze sprawowania władzy. Tymczasem prezes, żądając poświęceń na rzecz kryształowego wizerunku własnej partii, posłużył się wyłącznie kijem. Zapomniał o marchewce. Zamiast Banasia przekupić, postanowił go jedynie zastraszyć. I już wydawało się, że osiągnął sukces. Marszałek Sejmu otrzymała podpisany dokument, lecz odesłała go z powrotem nadawcy. PiS poczuł się zbyt pewnie i przesadził z presją. Elżbieta Witek żądała wskazania konkretnej osoby, jako pełniącej obowiązki następcy. Mateusz Morawiecki zagroził Banasiowi planem B, a rzeczniczka rządu poinformowała na Twitterze o przebiegu spotkania z Mariuszem Kamińskim i Jarosławem Kaczyńskim na Nowogrodzkiej. Spotkania, które miało być tajne, lecz prezes zbyt szybko chciał obwieścić swą sprawczą moc. Szalę goryczy przelało złożenie przez CBA doniesienia o popełnieniu przestępstwa do prokuratury.

Wszystko przebiegłoby według dobrze znanego schematu: Banaś sprawuje swój urząd, opozycja zaciekle krytykuje, psy szczekają, karawana idzie dalej, gdyby nie dociekliwość ekipy Suprewizjera TVN. Co innego pisać o nieprawidłowościach w oświadczeniach majątkowych urzędnika a co innego zobaczyć obwieszonego złotem gangstera rzucającego do kamery: „To ja zadzwonię do Banasia”. Mleko się rozlało. Kryształ rozleciał się na kawałki. Banaś stał się na tyle toksyczny, że partia musiała w jego sprawie podjąć jakąś decyzję. Zmusić szefa Naczelnej Izby Kontroli do dymisji lub próbować przeczekać skandal udając, że nic się nie stało. I tak źle, i tak niedobrze. Marian Banaś stał się dla PiS-u jak szyszka w tylnej części ciała: ani wepchnąć, ani wyciągnąć.

Pancerny Marian urwał się ze smyczy. Zrozumiał, że pisana jest mu rola kozła ofiarnego niezależnie od tego czy poda się do dymisji, czy nie. Kaczyński posłuży się jego przykładem nie tylko po to, by ratować nadwątlony, „kryształowy” wizerunek własnej partii, ale by pokazać jak bardzo jest bezkompromisowy jest w walce z własnymi ludźmi: „Od swoich wymagamy więcej”. „W odróżnieniu od naszych poprzedników wyciągamy konsekwencje”. „W pisie nie ma świętych krów”. „To są standardy moralne prawicy”. I tak dalej. Tym razem aktorzy tego przedstawienia pospieszyli się z wygłaszaniem rytualnych kwestii i zanim Marian Banaś odesłał ponownie poprawione oświadczenie o własnej dymisji, zdążył się zorientować, że nie ma nic do stracenia. Doprowadzony do ostateczności obrócił się przeciwko swoim mocodawcom i odmówił współpracy. Dymisji nie będzie.

Czy Banaś zostanie "winą Tuska"?

Koszty polityczne afery narastają geometrycznie wraz z czasem jej trwania. Polityczne zarządzanie kryzysowe ma jeden fundamentalny paradygmat – im krócej tym lepiej. Cel najważniejszy to wyciszenie sprawy na najwcześniejszym stadium rozwoju. Sprawa sądowa nie wchodzi w rachubę tym bardziej, że oskarżony uzyskałby fantastyczne narzędzia do rewanżu: publiczne zeznania w świetle kamer, w których mógłby wiele o sposobie funkcjonowania ekipy „prawych i sprawiedliwych” ujawnić.

Pozostaje zmiana konstytucji a ta wymaga zgody opozycji. Niemożliwej do uzyskania. Sprzeciw będzie pretekstem by przerzucić odpowiedzialność za aferę na przeciwników: „Chcemy oczyszczenia polskiej polityki”. „Domagamy się przywrócenia podstawowej praworządności, opozycja nam nie pozwala”. „To oni popierają Banasia. Oni go kryją nie my!”, wniosek – Banaś to człowiek PO: „wina Tuska”. To trudne, lecz nie niemożliwe. Historia propagandy zna wiele bardziej karkołomnych łamigłówek. PiS zrobi wszystko by wepchnąć „szyszkę” Banasia opozycji.

Jeśli to się nie uda pozostaje złamać konstytucję – tak jak w przypadku powołania sędziów Trybunału Konstytucyjnego poprzez głosowanie cyklu ustaw, z których wyborcy niewiele będą w stanie zrozumieć oprócz tego, że w ten sposób „dobrzy ludzie” z kryształowej partii próbują odwołać „złego człowieka”, a opozycja przeciw temu protestuje. Ostatni wariant to pogodzić się z Banasiem i wyciszyć sprawę.

Nie wiem na czym się skończą te targi. Walka z Banasiem jest dla PiS bardzo kosztowna. Po pierwsze przypomina wszystkim o aferze. Po drugie: prowokuje do publikacji zdjęć z jego nominacji. A to prezydent, a to premier, a to prezes w serdecznych uściskach z Marianem Banasiem przekazują mu szczere gratulacje śmiejąc się opozycji prosto z nos. Po trzecie: szef NIK ma bardzo poważne instrumenty kontrolne obozu władzy. Mając żelazną determinację i ogromną wiedzę o tym jakie są nieformalne mechanizmy jej funkcjonowania, może stać się dla PiS najczarniejszą ze zmór. Po czwarte: wojna z Banasiem obnaża mafijne mechanizmy władzy. Odwołanie Jakuba Banasia – syna Mariana - z funkcji dyrektora w państwowym banku, pokazuje stosowanie odpowiedzialności zbiorowej, szantaż jako metodę sprawowania rządów i traktowanie stanowisk w spółkach Skarbu Państwa jako politycznego łupu, nie tylko dla działaczy partyjnej nomenklatury, ale także członków ich rodzin. Państwo mafijne w pełnej krasie.

Pozostaje ostatnie pytanie: dlaczego mając wiedzę o niejasnych interesach Mariana Banasia podjęto ryzyko jego nominacji? Czy służby naprawdę nie wiedziały? Niemożliwe. Osobisty nadzór nad sprawdzaniem Banasia objął szef CBA. Przecież nie dlatego, że spodziewał się ujawnić liczne nieprawidłowości, lecz odwrotnie - dlatego, że chciał być pewien, że nigdy one nie wyjdą na jaw i nic nie stanie na drodze woli prezesa wyrażonej w partyjnym zleceniu jego nominacji. W normalnym kraju szef ABW powinien natychmiast podać się do dymisji. Niezależnie od tego czy jej powodem było matactwo w sprawie Banasia, czy jego skrajna nieudolność. Nie wierzę w teorię spiskową mówiącą o tym, że Banaś został celowo wybrany po to, by możliwe było sterowanie prezesem Naczelnej Izby Kontroli za pomocą haków, co miałoby zapewniać partii władzy całkowitą bezkarność. Prezes ma wiernych, lojalnych i całkowicie dyspozycyjnych partyjnych aparatczyków na pęczki. Nie musi ponosić ryzyka reputacyjnego związanego z taką nominacją. Prokuratorzy od lat zawieszają jedne i wszczynają inne postępowania poprawnie i bez zwłoki reagując na polecenia z partyjnej centrali. Do NIK nie trzeba było Banasia. Wystarczył dowolnie wybrany lojalny, zdyscyplinowany, anonimowy, lecz zasłużony działacz partii. Lojalność i wdzięczność za stanowisko są lepsze niż haki. „Pancerność” jest najgorszą z partyjnych rekomendacji.

Po co było się tak narażać? Odpowiedź może być tylko jedna – kariery ludzi pokroju Banasia to norma w państwach mafijnych. Bo wszystko jedno kim jesteś i jak niejasne interesy wiążą cię ze światem przestępczym, jak wygląda twoje oświadczenie majątkowe, byle byłbyś „nasz”. Człowiekiem z towarzysko-biznesowego kręgu władzy. To bezkarność wśród lojalnych jest największym spoiwem ekipy rządzącej. Banaś został szefem NIK dlatego, że prezes wszystko może. Chciał wysłać do swoich partyjnych podwładnych jasny sygnał – po wyborach nic się nie zmieniło. Tak jak cesarz Kaligula zrobił ze swego konia senatora, tak ja nadal mogę zrobić szefa NIK z Banasia. Nadal bezkarnie możemy konsumować owoce politycznego zwycięstwa. Za wierność idei Prawa i Sprawiedliwości przymkniemy oko na przekręty i ciemne interesy. Służby wiedziały z kim mają do czynienia. Opozycja biła na alarm. Media od miesięcy opisywały sprawę. Kaczyński doskonale wiedział kogo desygnuje na tak eksponowane stanowisko i jakie ryzyko ponosi. Jednak demonstracja siły w celu zbudowania lojalności wokół ekonomicznych interesów ludzi władzy była ważniejsza niż polityczne ryzyko tej nominacji. I traf chciał, że trafił na Banasia, a Banaś jak wiadomo jest „pancerny”. Źle to wróży Kaczyńskiemu. Reputacja zobowiązuje.