Kampania na ostatniej prostej. W poszukiwaniu emocji

Nowy sygnał do mobilizacji poszedł już poniedziałek. PiS zaprezentował sprofilowany pod tym kątem klip wyborczy z udziałem Janusz Rewińskiego pokazujący co się może wydarzyć, jeśli władzę przejmie PO. Spot - jak słyszymy - to element kolejnych, planowanych od pewnego czasu działań mobilizacyjnych sztabu na ostatnią prostą. Kampania której szefem jest Joachim Brudziński ma mocno przyspieszyć. Spotkań „w terenie” ma być nawet 5 razy więcej, a wszystko pod hasłem przekonywania wyborców o stawce tych wyborów i powodach, dla których mają na nie iść. PiS liczy na efekt mobilizujący wejścia w życie programu 500 plus na każde dziecko i np. wprowadzenia od 1 października niższej stawki VAT.

W ostatnich dniach kampanii ważny może być też temat 500 plus i spór na linii PiS-warszawski ratusz. Chodzi o zbyt późny czas, w którym do ratusza spływają kolejne transze wpłat, a o czym alarmuje prezydent Rafał Trzaskowski. - Wszystkie pieniądze zostały przelane, natomiast niepokoi mnie to, że rząd przelewa pieniądze w ostatniej chwili, powodując chaos - powiedział we wtorek prezydent Warszawy na antenie TVN24.

W poniedziałek na specjalnej konferencji prasowej lider PiS Jarosław Kaczyński oskarżył Trzaskowskiego o to, że prowadzi operację mającą na celu blokowanie 500 plus. - Ostatnia transza była 26 września. Nie ma żadnych przeszkód, jest tylko polityka. To zapowiedź tego, co będzie się działa - stwierdził lider PiS. To jasny apel do własnego elektoratu. Sytuacja jest kuriozalna wobec tego, co mówi PiS. Prezydent Warszawy musi wysyłać trzy monity, by świadczenie było wypłacone w terminie. Trzaskowski staje po stronie 500 plus, wyborców. Pieniądze mają być wypłacane w ostatnich 5 dniach miesiąca, a druga transza wpłynęła dopiero 26, czyli dzień po terminie - mówi nam polityk PO z ratusza.

Koalicja Obywatelska prowadzi też własne działania mobilizacyjne. W poniedziałek opublikowała spot „Jutro może być lepsze” z kampanijną piosenką i obrazkami z czasów rządów PiS, między innymi z protestów w obronie sądów i „Czarnego protestu”. W spocie jest też kobieta z czarną parasolką.

To nie przypadek. W tej kampanii aż do ostatniego dnia będą liczyły się przepływy między Koalicją Obywatelską a Lewicą, a przede wszystkim to, na kogo postawią kobiety. Lewica prowadzi intensywną akcję pro-frekwencyjną pod hasłem #MamGłos zainicjowaną przez Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, byłą polityk Partii Razem, startującą z ostatniego miejsca we Wrocławiu.

Koalicja przygotowała niedawno specjalny klip z Barbarą Nowacką, Katarzyną Piekarską, Grzegorzem Napieralskim i Dariuszem Jońskim skierowany do wyborców lewicowych. Blok Lewicy to obecnie 12-13 proc, a intensywna kampania z udziałem m.in. pojawiającego się na niektórych spotkaniach byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego ma zdaniem sztabowców dać jeszcze lepszy wynik.

Swoje plany na ostatnie dwa tygodnie szykuje też PSL-Koalicja Polska plasująca się w badaniach na poziomie 6-7 proc. Ludowcy mają własne przesłanie np. dotyczące sporu o 500 Plus. Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz dystansował się od obydwu jego stron. I w poniedziałek do jednych i drugich apelował o jego zakończenie. Dla PSL ważna jest też debata TVP, która planowana jest na 20.00 we wtorek z udziałem lidera PSL. Kosiniak-Kamysz - jak słyszymy - nie będzie unikał kolejnych debat.