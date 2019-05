Dąbrowska: Niektóre sondaże były fałszywe

Badania opinii nie przewidzia造 precyzyjnie wyniku wybor闚. Nikt nie zgad, 瞠 w podziale mandat闚 udzia wezm tylko trzy listy: PiS, KE i Wiosna.

Od momentu og這szenia, kt鏎e ugrupowania zarejestrowa造 komitety wyborcze, sonda瞠 pokazywa造, 瞠 dwa g堯wne bloki id 貫b w 貫b. Ta proporcja zachwia豉 si tylko na chwil, kiedy Wiosna Roberta Biedronia zyska豉 dwucyfrowe poparcie po konwencji na warszawskim Torwarze.

Ale im bli瞠j by dzie g這sowania, tym bardziej r鏀 i umacnia si dystans dw鎩ki lider闚 do reszty ugrupowa. Pierwsza liga to PiS i KE, a druga liga to pozosta貫 cztery ugrupowania m闚i szef IBRiS Marcin Duma. W pierwszej lidze sytuacja by豉 jasna, wygrywa PiS, a za nim by豉 KE, ale w drugiej bywa這 r騜nie. Wiadomo by這, 瞠 mandaty wemie Biedro, ale co do Kukiza i Konfederacji, z sonda篡 wynika這, 瞠 mandaty przypadn jednemu z nich albo obu. Nie spotka貫m si jednak z wynikiem, 瞠by ani jedno, ani drugie nie przekroczy這 progu wyjania.

Tak si jednak sta這 w niedziel, przy frekwencji, kt鏎a by豉 rekordowa i wynios豉 ponad 45 procent. Tak du篡 udzia w wyborach europejskich wskazuje na wielk mobilizacj. Ale nie we wszystkich grupach wyborc闚 mo積a by這 zaobserwowa r闚ne zaanga穎wanie. Swoich faworyt闚 mia造 konkretne grupy wiekowe. Dla PiS te wybory wygrali starsi wyborcy twierdzi szef IBRiS. M這dzi uczestniczyli w g這sowaniu w mniejszym stopniu, wi璚 mimo 瞠 wielu z nich te popar這 PiS, to w sumie stanowili mniejsz grup ni starsi wyborcy.

Zdaniem Dumy mia這 to tak瞠 wp造w na wynik Wiosny, Konferederacji i Kukiz'15. Gdyby m這dzi poszli w wi瘯szej liczbie do urn, wynik tych urgupowa by豚y wy窺zy. Pow鏚 absencji jest do prozaiczny: postawienie like" nie generuje efektu wyborczego, a najm這dsi wyborcy tego nie rozumiej. To dla nich trudne dowiadczenie wyjania.

Z tego punktu widzenia wynik np. Konfederacji nie jest zaskoczeniem. Janusz Korwin-Mikke zebra w 2014 r. ok. 500 tys. g這s闚, a startuj鉍y samodzielnie Ruch Narodowy ok. 100 tys. W tym roku razem zebrali podobn liczb (620 tys. g這s闚), co jednak nie da這 mandat闚. Zjad豉 ich wy窺za frekwencja t逝maczy Duma. Przy frekwencji z 2014 roku taki wynik dawa豚y kilkoro europos堯w.

Wyniki wskazuj, 瞠 generalna zasada poparcia by豉 prosta: im mniejsza miejscowo, tym wi瘯sze poparcie dla PiS. Dlaczego jednak niekt鏎e z instytucji przeprowadzaj鉍ych sonda瞠 jeszcze na kilka dni przed wyborami dawa造 pierwsze雟two Koalicji Europejskiej? Renomowane marki badawcze nie mia造 w靖pliwoci, jaki b璠zie wynik wybor闚 zapewnia Marcin Duma. Rozbie積oci dotyczy造 skali i proporcji, w jakiej zag這sowano na poszczeg鏊ne ugrupowania.

Duma podkrela, 瞠 w tej kampanii po raz pierwszy promowano fa連zywe sonda瞠. Jedna z pracowni bez 瘸dnych podstaw w realnym sentymencie wyborczym pokaza豉 przed wyborami sonda, kt鏎y dawa 6-punktowe zwyci瘰two Koalicji Europejskiej. A kilka dni wczeniej nawet 10-punktowe. Podejrzewam, 瞠 to by造 liczby, kt鏎e nie powsta造 w wyniku przeprowadzonych wywiad闚, tylko autorskie" przyporz鉅kowanie danych przygotowanych pod za這穎n tez i podwa瞠nie wiarygodnoci bada w og鏊e analizuje.