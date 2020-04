Każdy adwokat dostanie po 500 zł? NRA: samorząd przestałby być wypłacalny

Prezydium NRA przyjęło za najważniejszy cel skierowanie pomocy finansowej dla tych izb, które nie będą w stanie we własnym zakresie zapewnić ciągłości wypełniania zadań samorządowych. - Nie wolno nam dopuścić do sytuacji, w której Izby Adwokackie – pozbawione wpływów w postaci składek samorządowych od swoich członków – będą popadały w zadłużenie w związku z własnymi zobowiązaniami natury cywilno-prawnej, pracowniczej, a także opłat publiczno-prawnych - podkreśla Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

NRA odniosła się do postulatu, aby całą zgromadzoną kwotę, bądź jej część, rozdzielić między wszystkich adwokatów. Jak czytamy na stronie adwokatura.pl, takie propozycje Prezydium NRA uznało za zmierzające do nieuprawnionego i nieodpowiedzialnego rozdawnictwa, niemającego żadnego związku z realizacją zadań samorządu, do której jesteśmy zobowiązani tym bardziej, że realizacja takich postulatów nie stanowiłaby żadnego realnego wsparcia dla potrzebujących osób – gdyby dokonać podziału całej kwoty, każdy z adwokatów otrzymałby nie więcej niż 500 zł, a samorząd przestałby być wypłacalny, co w praktyce oznaczałoby jego samolikwidację.