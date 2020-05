Ustawa antykryzysowa a zagrożenia przy przekazywaniu danych z rejestrów

Kolejny raz ustawodawca nie wskazał definicji legalnej użytych pojęć, a dotyczących „anonimizacji" oraz „pseudonimizacji" udostępnianych danych. W związku z tym, że tak „przerobione" dane nie będą już danymi osobowymi do ich przetwarzania nie będą miały zastosowania przepisy m.in. RODO. Wynika to przede wszystkim z celu w jakim dane te mają być przetwarzane. Ustęp trzeci art. 10a ustawy o Radzie Ministrów wskazuje, że dane te są niezbędne do „projektowania polityk publicznych i działań Rady Ministrów". W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że do realizacji powyższego celu nie są potrzebne żadne dane osobowe, a jedynie dane pozwalające na wyciągnięcie wniosków o określonych zjawiskach (porównaj w Uzasadnieniu rządowego projektu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – Druk Sejmowy nr 330).

Obowiązek anonimizacji lub pseudonimizacji

Jeżeli podmiot wykonujący zadanie publiczne otrzyma wniosek, od uprawnionego organu o udostępnienie konkretnych danych, a w takim zbiorze znajdować się będą dane osobowe, to zobowiązany będzie do ich anonimizacji lub pseudonimizacji. W związku z tym podmiot ten podejmie takie działania, które doprowadzą do tego, że udostępnione informacje nie będą wiązały się ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną (motyw 26 RODO). W tym celu można wykorzystać techniki informatyczne polegające na randomizacji danych, ich uogólnieniu, dodawaniu zakłóceń (haszowanie) oraz agregację dużych zbiorów danych. Za to pseudonimizacja danych polega na „przetworzeniu danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej" (art. 4 pkt 5 RODO).