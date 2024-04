Lepiej nie być samym. Unia Europejska zadziwiająco odporna na kryzysy

Ostatecznie zwyciężył duch solidarności, a przedstawiciele obu obozów usiedli przy jednym stole i ustalili warunki przetrwania. Dziś Grecja swoją sytuacją gospodarczą zadziwia największych sceptyków, a Hiszpania, Portugalia czy Irlandia już od dawna są na ścieżce wzrostu opartego na znacznie solidniejszych podstawach niż przed 2008 rokiem.

Drugim takim egzystencjalnym testem dla Unii był kryzys migracyjny w 2015 roku. Gdy setki tysięcy uchodźców z Południa, głównie z ogarniętej wojną domową Syrii, płynęły przez Grecję i kraje bałkańskie do Niemiec, Szwecji, Holandii czy Belgii, Unia była bezbronna i podjęła serię nieskoordynowanych decyzji. Jednymi kierowała empatia, jak kanclerz Angelą Merkel, która w pewnym momencie powiedziała: „Chodźcie do nas, otwieramy granice”, co skutkowało napływem miliona uchodźców do Niemiec. Dla innych ważniejsza była niechęć do uchodźców prowadząca do ich niehumanitarnego traktowania – jak dla Viktora Orbána budującego mury na granicy i przeganiającego imigrantów z Węgier z naruszeniem unijnego i międzynarodowego prawa. Jeszcze inni próbowali to jakoś koordynować na poziomie unijnym, forsując mechanizm obowiązkowej relokacji uchodźców.

Tak jak kryzys finansowy wykopał rów między Północą i Południem, tak kryzys migracyjny podzielił Wschód z Zachodem, a w Polsce utorował PiS drogę do władzy. Chaos zatrzymało dopiero porozumienie UE z Turcją, która za pieniądze zobowiązała się do zatrzymywania uchodźców u siebie. I choć problem migracyjny nie zniknął, to dziś UE jest lepiej przygotowana do radzenia sobie z nim i przede wszystkim bardziej solidarna.

Oba te kryzysy nauczyły UE, jak reagować na sytuacje egzystencjalnego zagrożenia. I że jedność jest wartością, dla której trzeba iść na kompromisy, bo UE razem jest po prostu bardziej skuteczna, a opanowanie kryzysów ją wzmacnia.

Gdy Brytyjczycy zagłosowali za opuszczeniem UE, pojawiły się obawy, że inni mogą pójść ich śladem. Tak się nie stało, chaos na Wyspach raczej przekonał polityków w pozostałych państwach, że nie warto iść tą drogą. Londynowi, mimo usilnych prób, nie udało się też przekonać nikogo, nawet eurosceptycznych rządów w Warszawie i Budapeszcie, do wyłamania się ze wspólnego unijnego frontu negocjacyjnego. 27 państw dobrze zrozumiało, że razem są wobec Brytyjczyków silniejsi.

Testy na jedność Unii Europejskiej. Najpierw covid, potem Rosja

Bardzo ważnym testem była pandemia Covid-19. Dziś, gdy mija termin przydatności niepotrzebnych już szczepionek, mało kto pamięta, że wielkie wspólne zakupy wcale nie były oczywistością. UE nie ma żadnych kompetencji w dziedzinie zdrowia publicznego i pierwszy kontrakt na opracowanie szczepionki, z gwarancją ich zakupu, zawarła grupa najbogatszych krajów UE, w tym Niemcy. To Komisja Europejska, zresztą pod wodzą niemieckiej przewodniczącej, naciskała, żeby połączyć siły, bo wtedy będzie można dostać lepszą cenę i lepsze warunki dostaw.