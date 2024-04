Bilans polskiego członkostwa w Unii. Liczby same mówią za siebie

Nie miejsce tu, by przypominać, jaki jest bilans polskiego członkostwa w Unii. Liczby same mówią za siebie. Ważniejsze jest, by powiedzieć to tysiączny raz, byśmy przyjęli to jako aksjomat: Wspólnota europejska to my. Unia to żaden zewnętrzny, obcy byt, legendarny Lewiatan, monstrum z obłąkańczych wynurzeń posłów Brauna czy Korwin-Mikkego, tylko my sami.

Jesteśmy częścią jej ciała. Mamy wspólny krwiobieg, wspólną od 20 lat przeszłość i przyszłość. Dla niektórych taka konstatacja zabrzmi jak banał. Ale tak nie jest: świadomość tego, że Unia to my, to początek trudnej prawdy o naszej, państwowej i narodowej, ale również osobistej, za nią odpowiedzialności. Mamy do tego instrumenty, bo Unia to projekt polityczny i tylko od nas zależy, jak ich użyjemy.

Przez ostatnie lata miniona władza zohydzała Unię Europejską jako zewnętrzny i wrogi ideowo projekt. Dziś czas, by wyrzucić te uprzedzenia na śmietnik historii. Polska jako jeden z największych krajów Europy, z niemal 40 milionami mieszkańców i szybko rozwijającą się gospodarką. Mamy prawo i możliwość walczyć o przyszłość Wspólnoty na własnych warunkach, wytyczać ścieżki integracji w zgodzie z naszym interesem, spierać się o kształt przyszłej Wspólnoty na równi z Niemcami czy Hiszpanami. To nasz obowiązek.

Unia nie jest procesem skończonym. Ewoluuje na naszych oczach, szuka coraz bardziej efektywnych form realizacji wspólnych celów. Niekiedy myli się i błądzi, ale dokąd jest demokracją, szanuje systemy wolnościowe i prawa społeczeństw, jest zrealizowanym marzeniem o pokojowej wspólnocie ludzi wielu narodów. Podczas ostatnich 20 lat poradziliśmy sobie jako wspólnota z wieloma zagrożeniami. Przed nami kolejne: wojna na wschodzie, budowa mechanizmu bezpieczeństwa, rozwiązanie problemu migracyjnego, rewolucja energetyczna, poszerzenie mechanizmów integracji w zgodzie z wolą europejskich narodów.

Marzę o tym, byśmy umieli sobie z nimi poradzić, by uchronić tę jedyną, najlepszą w polskiej historii wspólnotę wolnych ludzi.