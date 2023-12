Regaty Sydney – Hobart. Sprint na mecie wygrał „LawConnect”

Takie zakończenie zdarza się wyjątkowo rzadko – o sukcesie na linii mety zadecydowały ostatnie mile wyścigu, już na rzece Derwent prowadzącej do portu i Constitution Dock w Hobart. Pierwsze miejsce nie oznacza zwycięstwa w regatach – główną rywalizację wygrywa jacht, który najszybciej pokona trasę po uwzględnieniu kilku dodatkowych przeliczników, takich jak masa i długość łódki, ale honor przybycia na metę najszybciej też się liczy, choć tak naprawdę liczyć mogą nań jedynie największe jednostki.

W regatach Sydney – Hobart są zatem dwa trofea. Pierwsze: JH Illingworth Challenge Cup, za najszybsze pokonanie trasy, poszedł w ręce załogi „LawConnect”. Drugi, wedle prestiżu ważniejszy, za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej, to Tattersalls Cup i najbliżej jego zdobycia jest, po przybyciu 70 jednostek na metę, tasmański jacht „Alive”.

W tym roku walka o pierwsze miejsce na mecie rozegrała się (nie pierwszy raz) między dwoma wielkimi jachtami klasy supermaxi. „LawConnect” i „Andoo Comanche”, które zdecydowanie górowały nad resztą floty, liczącej na starcie 103 jednostki. „Andoo Comanche” to rekordzista trasy z 2017 roku, wtedy pod nazwą „LDV Comanche” dotarł do mety w 1 dzień, 9 godzin, 15 minut i 24 sekundy. Jacht rekordzistów długo utrzymywał prowadzenie także w tegorocznym wyścigu i gdy okrążył Półwysep Tasmana, by wpłynąć na rzekę Derwent wydawało się, że ma przewagę wystarczającą do sukcesu.

Jednak na ostatnim odcinku rywale okazali się znacznie szybsi, mieli dobrą kontrolę sytuacji, widzieli liderów i wykorzystali każdy ich błąd. Finisz „Andoo Comanche” zakłócił także jakiś amator żeglarstwa przepływając katamaranem tuż przed dziobem i prowokując niebezpieczną sytuację.