Sędzia poprosił o azyl na Białorusi. Organy państwowe sprawdzają, czy był szpiegiem

Szmydt to jeden z bohaterów tzw. afery hejterskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości. W poniedziałek, na konferencji prasowej w Mińsku, sędzia zwrócił się do przywódcy Białorusi, Aleksandra Łukaszenki o azyl polityczny. Mówił, że to wyraz protestu wobec polskiej polityki prowadzonej w stosunku do Białorusi i Rosji. Wezwał też do dialogu z Moskwą i Mińskiem.

Sędzia Szmydt – bohater „afery hejterskiej”

Sędzia Szmydt był dyrektorem wydziału prawnego Biura Krajowej Rady Sądownictwa w czasie, gdy media ujawniły aferę hejterską, której bohaterką była Emilia Szmydt, była żona Szmydta (w tamtym czasie małżonkowie byli w trakcie rozwodu). Emilia Szmydt, występująca w sieci jako „mała Emi” miała na zlecenie sędziów m.in. z Ministerstwa Sprawiedliwości i KRS oczerniać sędziów krytycznych wobec kierowanego przez Suwerenną Polskę Ministerstwa Sprawiedliwości.

Czytaj więcej Sądy i trybunały Sędzia Szmydt poprosił Łukaszenkę o azyl. Jest komunikat sądu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał w poniedziałek komunikat w sprawie sędziego Tomasza Szmydta. To reakcja na pojawiające się w mediach doniesienia, że sędzia wystąpił do władz Białorusi o azyl polityczny.

W związku z ujawnieniem afery Szmydt został odwołany z delegacji do KRS, a potem, decyzją prezesa NSA, czasowo odsunięty od orzekania w warszawskim WSA. W 2022 roku Szmydt w rozmowie z reporterką TVN24 Martą Gordziewicz ujawnił kulisy afery hejterskiej. Przyznał, że brał udział w działaniu grupy hejterskej.

Według „Gazety Wyborczej” sędzia Szmydt zajmował się w warszawskim Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym m.in. sprawami tajnymi. Na 4 czerwca wyznaczony był do składu przyznającego dostęp do informacji tajnych, w tym tajemnic NATO, UE i Europejskiej Agencji Kosmicznej.